بطل الدوري الألماني لعام 2009 يتجه بقوة نحو الهبوط

كل المؤشرات توحي بأن في إف إل فولفسبورغ لن يكون نشطًا الموسم المقبل على أعلى مستوى في ألمانيا. بطل البوندسليغا لعام 2009 خسر يوم السبت أمام آينتراخت فرانكفورت (1-2) ويحتل حاليًا مركزًا يؤدي مباشرة إلى الهبوط.

لم يتمكن فولفسبورغ من الفوز في أي من مبارياته الإحدى عشرة السابقة، ولذلك لم يدخل مواجهة فرانكفورت بثقة تُذكر.

فولفسبورغ، الذي كان كريستيان إريكسن متمركزًا في قلب خط الوسط لديه، استقبل هدف الافتتاح في منتصف الشوط الأول عبر أوسكار هويولوند. شقيق مهاجم نابولي راسموس أسكن عرضية من الجهة اليمنى الشباك بشكل رائع.

بعد أكثر بقليل من عشر دقائق، تصدى حارس فولفسبورغ كميل غرابارا لتسديدة من يوناثان بوركاردت. غير أن البولندي لم يستطع فعل الكثير سوى إبعاد الكرة، ليرى المتابعة تُسجل في الشباك بواسطة أرنو كاليمويندو.

هدف تقليص الفارق لفولفسبورغ، عبر دزنان بييتشينوفيتش، جاء بعد الوقت بدل الضائع، وبالتالي متأخرًا جدًا: 1-2. ومع تبقي خمس مباريات، يبدو وضع فولفسبورغ سيئًا للغاية.

الذئاب يحتلون المركز السابع عشر، بفارق أربع نقاط أقل من سانت باولي. فريق هامبورغ في المركز السادس عشر، وهو ما يعني خوض مباريات فاصلة في نهاية المطاف.

سانت باولي، الذي يتأخر أيضًا بنقطتين عن صاحب المركز الخامس عشر إف سي كولن، لديه كذلك مباراة مؤجلة. ومع اقتراب مباراة على أرضه ضد بايرن ميونخ، لا يبدو من المرجح أن يحصد سانت باولي نقاطًا هناك.

سيلعب فولفسبورغ أيضًا ضد أونيون برلين (خارج الأرض)، وبوروسيا مونشنغلادباخ (على أرضه)، وإس سي فرايبورغ (خارج الأرض)، وبايرن (على أرضه)، قبل أن يزور في الجولة الأخيرة منافسه سانت باولي.

إن واقع اليوم يقف على النقيض تمامًا من موسم 2008/09، حين كان ثنائي الهجوم غرافيتي – إدين دجيكو أساس اللقب الوحيد حتى الآن لڤولفسبورغ في الدوري الألماني. ولم يسبق أن هبط الفريق من الدوري الألماني.