بطلها كان حاضرًا في كأس العالم .. مبابي و15 لاعب في منتخب فرنسا يتورطون في فضيحة مالية

انضم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على الفور كطرف مدني في التحقيق. ويواجه سانهاجي، الذي التحق بالشرطة عام 2004 ولقّبه لاعبو المنتخب الوطني بـ"مومو"، الآن تبعات قانونية خطيرة. ففي 16 سبتمبر، وجّه الادعاء العام إليه رسميًا تهم تلقي أموال عامة مسروقة، والرشوة الإيجابية والسلبية، واستغلال النفوذ، والاحتيال، وغسل الأموال في سياق التهرب الضريبي.

ومع أن قرينة البراءة ما زالت سارية، فقد حددت المحكمة الكفالة بمبلغ 80,000 يورو، ومنعته من الاتصال باللاعبين الحاليين والسابقين والمدربين والمسؤولين، وحظرت عليه العمل في المجال الرياضي. كما بات بحاجة الآن إلى تصريح لدخول مركز كليرفونتين للتدريب، وملعب ستاد دو فرانس، وملعب بارك دي برانس.

وقد دفعت معلومات وردت من وحدة الاستخبارات المالية الحكومية "تراكفين" في صيف عام 2024 إلى فتح التحقيق من قبل مكتب الادعاء العام في باريس. وتدرس السلطة القضائية ما إذا كانت المدفوعات المقدمة من لاعبي المنتخب الوطني تُعد تبرعات اعتيادية أم أجورًا مُقنّعة مقابل خدمات أمنية خاصة.

ودفع مبابي لمسؤول الأمن مبلغًا إجماليًا قدره 180,300 يورو. ومن هذا المبلغ، جاء 60,300 يورو من مكافأة كأس العالم في يونيو 2023، بعد أن وزّع النجم مكافآته على فريق الأمن. وتلقى ثلاثة ضباط آخرون 30,000 يورو لكل منهم.

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فضيحة مالية: هل وُجّهت اتهامات إلى كيليان مبابي أيضًا؟

ووصل مبلغ آخر قدره 120,000 يورو إلى سانهاجي عبر والدة مبابي ووكيلته فايزة لعماري كقرض لشراء منزل. وأصرّ معسكر مبابي على أن هذه المبالغ كانت تقديرًا للعمل المُنجز، دون أي مقابل. ولم تُوجَّه أي اتهامات إلى مهاجم ريال مدريد. غير أن الشكوك اشتدت بعد رحلات خاصة، من بينها رحلة إلى الكاميرون في يوليو 2023.

وعلى مدى عقدين من الزمن، عمل سانهاجي كنقطة اتصال مركزية في محيط المنتخب الفرنسي. وامتد نفوذه ليبلغ مطالبات من المنتخب ومن زين الدين زيدان بالإبقاء عليه ضمن الطاقم المساعد في كأس العالم 2026.

وإلى جانب مبابي، بلغت الأموال الواردة من نحو 15 لاعبًا حاليًا وسابقًا في المنتخب الوطني بين عامي 2020 و2024 أكثر من 300,000 يورو، فضلًا عن نفقات العطلات والمزايا العينية. وشمل ذلك مبالغ قدرها 20,000 يورو من كل من رافاييل فاران، وصبري العموشي، ولوران بلان، و15,000 يورو من يان مفيلا، و7,500 يورو من ماتيو جندوزي. وفي رسالة إلى جندوزي بتاريخ 25 أكتوبر 2024، كتب سانهاجي: "إذا خرج هذا الأمر إلى العلن، فأنا انتهيت".

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مسؤول أمن منتخب فرنسا شارك حتى في الصورة الجماعية

وتدريجيًا، تجاوب الاتحاد والشرطة مع هذه الوقائع. وعقب تحقيقات أجرتها المفتشية العامة، أمرت المديرية الوطنية للشرطة بإحالة سانهاجي إلى التقاعد المبكر في 19 ديسمبر 2025 بسبب شيك مبابي غير المصرَّح عنه.

ورغم ذلك، وظّفه الاتحاد مباشرة بعقد يمتد حتى يوليو 2026، مما أتاح له مرافقة المنتخب إلى كأس العالم. وفي 2 يونيو، وخلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، شارك سانهاجي حتى في الصورة الجماعية الرسمية بمبادرة من مبابي.