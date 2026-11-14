بطاقة حمراء وصفراء وإصابة: أخيرًا تبتسم لكتالونيا.. هل تصالح برشلونة مع التوقف الدولي؟!

بعد سنوات طويلة من المعاناة مع شبح الإصابات الدولية في كل فترة توقف، تشهد أجندة نوفمبر الجاري تحولًا مفاجئًا يصب في مصلحة برشلونة، حيث تحولت الغيابات والإيقافات والانزعاجات العضلية البسيطة لنجومه مع منتخباتهم إلى هدايا مجانية تمنح الفريق الكتالوني جرعة مثالية من الراحة قبل استئناف منافسات الموسم.

اعتاد برشلونة خلال المواسم الأخيرة على دفع ضريبة باهظة مع كل أجندة دولية، حتى باتت فترات التوقف كابوسًا يؤرق جماهير النادي وجهازه الفني بسبب عودة الركائز الأساسية منهكة بدنيًا أو مصابة لفترات طويلة، غير أن توقف نوفمبر 2026 يحمل ملامح مختلفة تمامًا حتى الآن، إذ تسير الأمور في اتجاه يخدم استقرار الفريق الكتالوني قبل العودة إلى منافسات الدوري الإسباني.

طرد رافينيا ينقذه من استنزاف أنشيلوتي

تمثل البطاقة الحمراء التي تلقاها البرازيلي رافينيا من مقاعد البدلاء خلال خسارة منتخب بلاده الودية أمام اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، المكسب الأبرز لبرشلونة في هذا التوقف.

فالجناح البرازيلي الذي عانى من استنزاف بدني متواصل مع المدرب كارلو أنشيلوتي منذ مارس من العام الماضي ومشاركته في مختلف المباريات الودية والرسمية دون هوادة رغم تعرضه لإصابة سابقة أمام فرنسا، سيغيب إجباريًا عن المواجهة المقبلة أمام سنغافورة، ما يضمن حصوله على راحة إضافية وعودته مبكرًا إلى التدريبات دون أي إرهاق.

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درس الماضي يحمي دي يونج

على الجانب الأوروبي، حملت عودة الهولندي فرينكي دي يونج المبكرة من معسكر منتخب بلاده خبرًا مطمئنًا لإدارة برشلونة، بعدما قرر الاتحاد الهولندي استبعاده من السفر إلى برلين لمواجهة ألمانيا إثر شعوره بانزعاج طفيف في الظهر خلال مباراة اليونان.

ويبدو أن الطرفين استوعبا درس الماضي القاسي حين جازف اللاعب بالمشاركة مصابًا في كأس العالم ليدفع برشلونة الثمن بغيابه أربعة أشهر، بينما لا تتجاوز حالته الحالية حاجته لأيام قليلة من الاستشفاء ليكون جاهزًا لقيادة خط الوسط.

بطاقة صفراء وإدارة مثالية للأحمال

لم تتوقف الهدايا الدولية عند رافينيا ودي يونج، بل امتدت لتشمل البرتغالي جواو كانسيلو الذي يغيب عن مواجهة الدنمارك بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، ليوفر مجهوده البدني قبل العودة إلى كتالونيا.

في وقت تعامل فيه مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بحذر شديد مع عناصر برشلونة، فأراح لامين يامال تمامًا أمام التشيك لتفادي تفاقم تورم ركبته البسيط، واكتفى بإشراك بيدري لربع ساعة فقط، مما يقلل من مخاطر الإجهاد العضلي.

بيت القصيد

تمنح هذه الظروف الاستثنائية الجهاز الفني لبرشلونة فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق في المدينة الرياضية، فمع اقتراب تعافي المصابين وعودة الدوليين بأقل قدر ممكن من الاستنزاف البدني، يبدو أن لعنة التوقف الدولي قررت أخيرًا أن تمنح كتالونيا هدنة مؤقتة قد تكون مفتاح الانطلاقة القوية للفريق فيما تبقى من الموسم.