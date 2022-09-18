بطاقات "فيفا 23" .. إيجالو الأفضل بالهلال ورومارينيو بالاتحاد

تعرف على طاقات لاعبي الهلال والاتحاد في فيفا 23

استعرض لاعبو الهلال والاتحاد لبطاقاتهم الموجودة في لعبة فيفا 23، وذلك في ظل الشعبية الكبيرة لتلك اللعب في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

سيتم إطلاق لعبة "فيفا 23" رسميًا يوم الجمعة 30 سبتمبر، لكن اللاعبين الذين يملكون ميزة الوصول إلى اللعبة في وقت مبكر عبر خدمة "EA Play" يمكنهم اللعب بداية من يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

ما هي طاقات أبرز لاعبي الهلال في فيفا 23؟

وظهر في فيديو دعائي للعبة فيفا 23 عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ثلاثي الهلال سعود عبد الحميد والمالي موسى ماريجا والنيجيري أوديون إيجالو، حيث تم استعراض عدد من البطاقات للاعبي الزعيم.

Shahid Shahid

البطاقة الأولى كانت تخص سلمان الفرج لاعب وسط الهلال، والتي وصلت طاقته إلى 75، وأيضًا البطاقة الثانية سعود عبد الحميد الذي وصلت طاقته إلى 70.

البطاقة الثالثة كانت تخص ماريجا، والذي وصلت طاقته إلى 77، ثم الرابعة كانت لإيجالو والتي وصلت طاقته إلى 78 ليكون أعلى لاعبي الهلال، والبطاقة الخامسة لعبد الله المعيوف وطاقتها 70، والأخيرة لسالم الدوسري وطاقتها 77.

ما هي قيمة طاقات أبرز لاعبي الاتحاد؟

وظهر في الفيديو الخاص بنادي الاتحاد 4 لاعبين، وهم: "أحمد شراحيلي، والمصري أحمد حجازي، الأنجولي هيلدر كوستا والبرازيلي إيجور كورونادو".

تخص البطاقة الأول إيجور كورونادو حيث بلغ إجمالي الطاقة 77، والثانية للمدافع حجازي، والتي وصل الإجمالي بها إلى 76، والثالث لحمدان الشمراني 68.

وتم استعراض البطاقة الرابعة التي كانت تخلص هيلدر كوستا وطاقتها 74، والخامسة للبرازيلي رومارينيو وطاقتها 78، والسادسة أحمد شراحيلي 69، والسابعة للبرازيلي برونو هنريكي وطاقتها 74، والثامنة والأخيرة كانت للمصري طارق حامد وطاقتها 75.

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