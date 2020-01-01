بشكتاش يجبر ليفربول على استعادة كاريوس

الحارس الألماني قد يعود إلى ليفربول بنهاية الموسم

يضطر نادي ليفربول الإسباني لاستعادة خدمات لوريس كاريوس بنهاية الموسم الجاري بعد رفض بشكتاش تفعيل بند أحقية الشراء.

ليفربول تخلى عن كاريوس بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018 وتسببه في هدفين لريال مدريد وعدم تحقيق اللقب.

وذكرت صحيفة "أتلتيك" الإنجليزية أنّ ليفربول أرسل كاريوس إلى بشكتاش لأجل استعادة الثقة ولكن الحارس الألماني قدّم مستويات سيئة للغاية.

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وأكدت الصحيفة أنّ إدارة الفريق التركي أبلغت ليفربول وكذلك الحارس برحيله عقب انتهاء الموسم الجاري ولن يتم تفعيل بند أحقية الشراء.

الريدز كان قد تعاقد مع أليسون بيكر من روما الإيطالي لخلافة كاريوس والذي قدّم مستويات رائعة ليساهم في حصد دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

كما خسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي رغم حصده 96 نقطة ويتصدر حاليًا البريميرليج ولا يحتاج سوى 5 مباريات لحسم اللقب بصورة رسمية.