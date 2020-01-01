بشكتاش التركي يوقف مفاوضاته مع مهاجم الاتحاد

إدارة نادي الاتحاد لا ترغب في بقاء اللاعب وتتمنى رحيله

كشفت تقارير صحفية تركية عن سبب توقف مفاوضات نادي بشكتاش التركي مع المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي الحالي.

وقالت الصحافة التركية أن صفقة انتقال اللاعب من الاتحاد إلى بشكتاش في طريقها للفشل بسبب المغالاة في الطلبات المالية من قبل بريجوفيتش.

وبحسب صحيفة "فانتك" التركية فأن اللاعب طلب الحصول على 1.5 مليون يورو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وهو ما تراه إدارة بشكتاش مُبالغ فيه.

بريجوفيتش وصل إلى جدة، في ظل عدم قدرة إدارة الاتحاد على إيجاد عقد احترافي للمهاجم الصربي، بعد غيابه أسبوع، بطلب من وكيله الموجود في اليونان، لعرض خدماته على بعض الأندية اليونانية.

وبحسب تقارير سعودية فأن إدارة نادي الاتحاد لا ترغب في بقاء اللاعب وتتمنى رحيله وتنتظر صول عرض له من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي بديل.

وأكدت تقارير أن العميد يحتاج إلى مبلغ 30 مليون ريال سعودي، من أجل فسخ عقد الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق، بهدف التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي، مهاجم الوداد البيضاوي السابق.

ويرتبط الصربي بعقد مع النادي الجداوي ينتهي بنهاية موسم 2022-2023 إلا أن الهولندي تين كات؛ المدير الفني للفريق، أوصى الإدارة بالتعاقد مع لاعب آخر بدلًا منه.

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وشارك بريجوفيتش خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع اثنين آخرين.