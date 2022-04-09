بشعار "أوقفوا الحرب" .. شاختار يعود للملاعب للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا

لعب فريق شاختار دونيتسك للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في مباراة ودية أمام أولمبياكوس بعنوان "Stop War".

وأوقف الغزو الذي تمر به البلاد الأوكرانية النشاط الرياضي كله لأجل غير مسمى، حيث تعد مباراة شاختار هي الأولى لفريق كرة قدم أوكراني.

واستضاف أولمبياكوس شاختار في اليونان حيث لعب الفريقان مباراة ودية مؤثرة تم تنظيمها لإرسال رسالة سلام هامة للمجتمع الدولي.

وهي مباراة واحدة من أربع مباريات سيلعبها شاختار في جميع أنحاء أوروبا من أجل جمع الأموال للمتضررين من الصراع المستمر.

حيث سيتم التبرع بجميع الأموال للجمعيات المتعلقة بالمساعدات في أوكرانيا، في حين أنه تم أيضًا جمع الألعاب للأطفال اللاجئين وعُقدت لحظة صمت تكريمًا للذين قتلوا في النزاع.

واستطاع الفريق اليوناني الفوز في المباراة بهدف دون رد سجله المهاجم تيكينيو سواريز، لكن المدير الرياضي لنادي أولمبياكوس كريستيان كاريمبو أوضح أن النتيجة هي ليست الغرض الأول من اللقاء.

حيث قال: "نحن فخورون باستضافة هذا الحدث لزيادة الوعي بالحرب. نستخدم كرة القدم كأداة للسلام."

فيما تحدث بالكين أكدا المدير الرياضي لفريق شاختار وأوضح: "نريد التحدث عن الحرب والسلام في أوكرانيا في هذه المباريات. ضرورة إنهاء هذا الجنون والعودة إلى الحياة الطبيعية وإعادة بناء البلاد".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا قد أعلنوا بعض العقوبات على المنتخب الروسي، وذلك بسبب غزو القيادة السياسية للبلاد الأوكرانية.

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