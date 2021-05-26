بشرى للنمور .. مفاجأة منتظرة يعلن عنها رئيس الاتحاد

ما هي المفاجأة المنتظرة؟

زف الإعلامي عدنان جستنيه، لجماهير نادي الاتحاد أخبارًا سارة، عقب مباراة الفريق امام النصر، بالجولة الأخيرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويواجه الاتحاد نظيره النصر بالجولة 30 "الأخيرة" ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جستنيه كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "أخبار سارة جدًا لجماهير نادي الاتحاد الوفية والمخلصة وللاعبين أيضًا".

وتابع: "سيتم الإعلان عنها عقب مواجهة يوم الأحد المقبل، في آخر مباراة للنمور أمام الفريق النصراوي أو بعدها بأيام، وذلك عن طريق رئيس النادي، الأستاذ أنمار الحائلي، من خلال المركز الإعلامي".

ومن المتوقع أن يعلن الحائلي عن تعاقدات جديدة للفريق، أو قضاء النادي على الديون المستحقة عليه، أو سداد كافة المستحقات لدى اللاعبين، أو التعاقد مع مدرب جديد بدلًا من البرازيلي فابيو كاريلي.

ويخوض الاتحاد مواجهته الأخيرة أمام النصر بهدف تحقيق الفوز، على أمل تعثر نادي الشباب، بهدف اقتناص المركز الثاني بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.

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ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 53 نقطة، خلف الهلال بطل الدوري برصيد 58 نقطة، والشباب الوصيف بـ54 نقطة.