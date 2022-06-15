بشرط جزائي خيالي .. برشلونة يقترب من تجديد عقد جافي

برشلونة اقترب من التوصل إلى اتفاق من أجل تمديد عقد جافي بعد فترة من الشك.

يواصل نادي برشلونة الإسباني العمل على تجديد عقد نجمه الشاب جافي، الذي يرتبط بعقد مع "البلوجرانا" حتى 30 يونيو 2023.

جوان لابورتا، رئيس برشلونة، أوضح نهاية الأسبوع الماضي في اجتماع لنادي المشجعين، أن "البلوجرانا" اقترب للغاية من تجديد عقد جافي.

ما الجديد في القضية؟

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة وبعد بعض الاجتماعات الأولية مع ممثلي جافي، قد أحرز تقدمًا كبيرًا في الأيام الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد برشلونة اجتماعًا جديدًا مع ممثلي جافي يوم الخميس، يأمل من خلاله النادي أن يحسم مسألة تجديد أحد أهم لاعبيه الشباب بشكل نهائي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة الرياضية بقيادة ماتيو أليماني ترى أن كل الأمور تسير ناحية الاتفاق مع ممثلي جافي، خاصة بعد أن حسن برشلونة عرض التجديد تدريجيًا.

ما هي تفاصيل العقد الجديد؟

التقرير كشف أن برشلونة عرض على جافي التجديد لمدة خمس سنوات، على الرغم من أن التوقيع قد يتم لمدة أقل في نهاية المطاف.

أما فيما يخص قيمة الشرط الجزائي في عقد جافي الجديد، فإن برشلونة قرر جعلها مليار يورو، بعد أن كانت تبلغ 50 مليون يورو.

برشلونة قرر منح جافي زيادة جيدة في راتبه كذلك، حيث سيصبح مماثلًا لراتب رونالد أراوخو، الذي جدد عقده مع برشلونة مؤخرًا.

تمديد عقد جافي كان أحد أولويات إدارة برشلونة الرياضية في الأشهر القليلة الماضية، حيث يعتبر اللاعب أحد النجوم الذين يجب أن يشكلوا العمود الفقري للفريق في السنوات القليلة القادمة.

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