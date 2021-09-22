بسداسية في مايوركا.. أسينسيو وبنزيما يؤمنان صدارة ريال مدريد للدوري الإسباني

ريال مدريد حقق فوزًا عريضًا على مايوركا بنتيجة 6-1 في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني.

حقق نادي ريال مدريد فوزًا عريضًا على حساب مايوركا بنتيجة 6-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب الجولة السادسة من منافسات موسم 2021-2022 في بطولة الدوري الإسباني.

فوز ريال مدريد أمن له الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، فيما تلقى مايوركا الخسارة الثانية له في الموسم الحالي.

ويدين ريال مدريد للفضل في هذا الفوز إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل هدفين، وماركو أسينسيو الذي سجل ثلاثية "هاتريك"، فيما اختتم إيسكو أهداف اللقاء.

كريم بنزيما افتتح أهداف اللقاء بعد مرور ثلاث دقائق فقط، مستغلًا خطأ أحد مدافعي مايوركا في استلام الكرة، ليخطف الفرنسي الكرة وينفرد بمرمى الضيوف، ويسدد كرة قوية في المرمى.

ماركو أسينسيو افتتح سجله في المباراة في الدقيقة 24، بتدوين الهدف الثاني لصالح ريال مدريد مستغلًا كرة عائدة من حارس مايوركا، وضعها بسهولة في المرمى.

مايوركا رد بهدفه الوحيد في اللقاء بعد أقل من دقيقة على هدف أسينسيو عن طريق كانج إن لي، بتسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن تيبو كورتوا من التصدي لها.

أسينسيو لم يمهل الضيوف كثيرًا، وفي الدقيقة 29 وسع الفارق بعدما توغل داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كريم بنزيما، ليسدد اللاعب الإسباني الكرة في الشباك.

وعاد أسينسيو للتسجيل في الدقيقة 55، بعدما تلقى تمريرة من كريم بنزيما خارج منطقة الجزاء، أطلقها بتسديدة مقوسة سكنت شباك مايوركا.

كريم بنزيما عاد إلى الصورة في الدقيقة 78، بعدما تلقى تمريرة أمامية طويلة من دافيد ألابا، استلمها الفرنسي ولم يجد صعوبة من تسديدة الكرة في الشباك.

إيسكو اختتم أهداف المباراة في الدقيقة 84، بعدما قام فينيسيوس جونيور بعمل مميز على الرواق الأيسر، وتوغل داخل منطقة الجزاء، ومرر كرة سهلة لم يجد إيسكو أدنى صعوبة من إيداعها في الشباك.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات يتصدر بها جدول ترتيب "الليجا"، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادل مرة واحدة.

فيما توقف رصيد مايوركا عند ثمان نقاط، يحتل بها حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.