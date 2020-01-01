بسبب والده - مستقبل لوشيسكو مع الهلال في خطر

هل يرحل لوشيسكو من تدريب الهلال؟

يواجه نادي الهلال السعودي خطورة خسارة مدرب الفريق، رازفان لوشيسكو، بعد تلقيه عرضًا من نادي فانربخشة التركي.

لوشيسكو قاد الهلال للفوز ببطولة دوري أبطال آسيا بعد غياب في النسخة الماضية.

وكان المدرب الروماني قد وافق على خفض راتبه خلال أزمة فيروس كورونا بنسبة وصلت إلى 50%.

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وقالت صحيفة "سعودي دوت كوم" إنّ نادي فناربخشة التركي عرض على والد المدرب، ميرسيا لوشيسكو، ولكنّه طلب الحصول على راتب يصل إلى 3 ملايين يورو بعقد سنتين.

وأشارت إلى أنّ طلبات ميرسيا المالية جعلت فناربخشة يتراجع عن إتمام الصفقة ويفكر في التعاقد مع رازفان.

ويمتلك المدرب الروماني عقدًا حتى 2021 مع الهلال، وقد يدفع الفريق التركي قيمة الشرط الجزائي حال وافق لوشيسكو على مغادرة بطل آسيا.

جدير بالذكر أنّ لوشيسكو لم يخسر سوى في 5 مباريات فقط من أصل 39 مباراة تولى فيها قيادة الزعيم.