بسبب هازارد .. "تعويذة" بيلينجهام تُنذر بأزمة قادمة في ريال مدريد!

رقم هازارد يثير أزمة بالنادي

أزمة تلوح في الأفق بين ريال مدريد وجود بيلينجهام، بسبب التعويذة الأهم للنجم الإنجليزي طوال مسيرته الكروية قبل رحيله عن بوروسيا دورتموند خلال هذا الصيف.

بيلينجهام انضم إلى ريال مقابل 103 ملايين يورو، بعد منافسة شرسة دخلها النادي الإسباني مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول للحصول على خدمات النجم الشاب.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن ريال مدريد سيطلب من بيلينجهام التخلي عن رقمه الشهير 22 الذي أصبح ماركة مسجلة بالنسبة له مع برمنجهام وبوروسيا دورتموند.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يريد الترويج للرقم 7 بعد فشل إيدين هازارد آخر من ارتداه مع الفريق، ويطمح النادي في موافقة بيلينجهام على ارتداء هذا الرقم ليسير على خطى كريستيانو رونالدو وراؤول جونزاليس وغيرهما من الأساطير.

ومن غير المعروف أيضًا أن يقتنع كذلك المدافع الألماني أنطونيو روديجر بترك الرقم 22 الخاص به لصالح بيلينجهام، لذلك تبدو الأمور معقدة إلى حد كبير في الوقت الحالي.

ولكن هذه المهمة تبدو أسهل نوعًا ما بسبب إمكانية ارتداء روديجر الرقم "2" الذي سبق أن حصل عليه خلال فترة وجوده مع تشيلسي وروما.

يذكر أن برمنجهام سبق أن قام بحجب الرقم 22 من قمصان الفريق بشكل نهائي بعد رحيل بيلينجهام إلى بوروسيا دورتموند عندما كان عمره 16 سنة، ليصبح نموذجًا لإلهام اللاعبين الصغار بالنادي الإنجليزي.