بسبب نزول مشجعان لأرض الملعب - توقف لقاء الهلال والأهلي

أحداث مثيرة في لقاء الأهلي والهلال

توقف لقاء الهلال السوداني والأهلي ضمن الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقامة حاليًا في أم درمان.

الأهلي تقدم بهدف أول في الشوط الثاني عن طريق لاعبه محمد مجدي أفشة، بعد عرضية رائعة من حسين الشحات.

اعترضًا على عدم احتساب ركلة ركنية، توقف اللقاء في الدقيقة 73 بعد نزول مشجع سوداني إلى أرض الملعب.

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وأثناء إخلاء الأمن المشجع الأول، تواجد مشجع أخر داخل الملعب لتقوم قوات الجيش السوداني بإحاطة طاقم التحكيم ولاعبي الأهلي خوفًا لتعرضهم لآذى.

وبهذه النتيجة يصعد الأهلي متصدرًا لمجموعته إلى دور ربع النهائي، بينما يودع الهلال المنافسات بعد حلوله المركز الثالث.