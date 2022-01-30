بسبب منتخب السعودية .. الهلال مهدد بالعقوبات

احتفالات نادي الهلال السعودي وجماهيره الليلة بالنجاح في ضم حارس مرمى الأهلي محمد العويس بداية من يناير الجاري، قد تنقلب إلى أحزان خلال الأيام المقبلة.

الزعيم يضم العويس لقائمته المونديالية:

الزعيم كان قد نجح خلال الميركاتو الشتوي الجاري في الحصول على توقيع حارس الراقي مجانًا، على أن ينضم له بنهاية الموسم الجاري.

ورفض العويس تجديد عقده مع النادي الجداوي، بداعي رغبته في خوض تحدٍ جديد.

وأمام موقف الحارس، قررت إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، تجميد العويس وخوضه تدريبات انفرادية، خلال الستة أشهر المتبقية في عقده.

لكن في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي، نجح الهلال في شراء المدة المتبقية في عقد الحارس مع ناديه، ليشارك مع الزعيم خلال المباريات المقبلة، والتي يبدأها بكأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل)

الهلال مهدد بالعقوبات بسبب منتخب السعودية:

حسم الزعيم للصفقة بالتزامن مع وجود العويس في معسكر منتخب السعودية حاليًا، فتح الباب أمام الحديث عن عقوبات متوقعة على النادي.

صحيفة "الرياضية" السعودية كانت قد نشرت تحذيرًا على لسان مسؤولي اتحاد الكرة السعودي، للأندية بحسم صفقة أي لاعب انضم لمعسكر المنتخب، الذي انطلق في 22 من يناير الجاري وإلا سيتم تطبيق لائحة العقوبات على النادي الذي يخالف ذلك.

وقام الإعلامي الرياضي تركي الحربي، بالإشارة إلى اتحاد الكرة ورئيسه ياسر المسحل، في تغريدة كتب بها: "نبارك للكابتن العويس انتهاء أمور انتقاله، لكن للتذكير ... المنتخب حاليًا في معسكر يستعد لليابان".

@saudiFF @Yalmisehal

نبارك للكابتن العويس انتهاء امور انتقاله

لكن للتذكير ...

المنتخب حالياُ في معسكر يستعد لليابان ..🤔 pic.twitter.com/eZ6KJr14lJ — تركي الحربي 📰🖋 (@Turki_alharbi44) January 30, 2022

المنتخب السعودي يلاقي اليابان غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الأخضر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد 19 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن اليابان؛ صاحبة الوصافة.

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