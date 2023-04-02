بسبب مشاركة جافي.. إلتشي يهدد برشلونة قضائياً

أزمة لبرشلونة بسبب مشاركة جافي ضد إلتشي

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن نادي إلتشي يفكر في تقديم شكوى ضد فريق برشلونة بسبب مشاركة اللاعب جافي في مواجهة الأمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وحقق فريق برشلونة بالأمس فوزًا كبيرًا على نظيره إلتشي بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.

ووفقًا للصحفي إسحاق فوتو، فإن نادي إلتشي يستند في شكواه على قاعدة 141 في قانون الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإنه لا يمكن للاعبين الذين تم إلغاء تسجيلهم اللعب مرة أخرى في نفس الموسم.

وأكد كل من الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري أن قرار تسجيل جافي مرة أخرى بموجب سجل فرعي جاء من السلطات العليا وهو ما يتجاوز قانون الاتحاد الإسباني.

وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 13 نقطة في المركز الأخير.

وكانت المحكمة الاقتصادية في إسبانيا قد أصدرت قراراً برفض استئناف نادي برشلونة ضد قرار إلغاء تسجيل جافي وبموجب هذا القرار سيعود جافي إلى عقده السابق مع فريق الشباب والعقد الجديد الذي تم توقيعه لن يعتد به.