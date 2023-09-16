بسبب مستحقاته المالية .. كريستيانو رونالدو يُقاضي ناديه السابق

نجم النصر يُطالب بمبلغ مالي كبير

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أحيا كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي علاقته مع ناديه السابق، يوفنتوس، من جديد، لكن ليس بالطريقة المحببة للجمهور بل بمقاضاته في المحاكم.

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صحيفة لاجزيتا ديلو سبورت كشفت النقاب عن قرار النجم البرتغالي مقاضاة يوفنتوس للحصول على مستحقات مالية بقيمة 19.9 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة الوردية أن هذا المبلغ هو قيمة مكافآت مستحقة لرونالدو منذ عام 2020 لكن تم تأجيلها بسبب أزمة كورونا آنذاك، مشيرة إلى أن اللاعب طلب المستندات الخاصة بالقضية من مكتب المدعي العام في تورينو للشروع في الإجراءات.

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رونالدو كان قد انضم إلى يوفنتوس صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد، وقضى مع الفريق 3 مواسم حصل خلالها على لقبين للدوري الإيطالي بجانب كأس إيطاليا ولقبين للسوبر الإيطالي.

صاحب الـ38 عامًا رحل في صيف 2021 إلى مانشستر يونايتد لكنه لم يستمر سوى حتى يناير 2023 حيث انضم للنصر ووقع عقدًا يمتد حتى صيف 2025 مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا.



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