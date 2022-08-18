بسبب مرض .. نادٍ سعودي يدخل موسوعة "جينيس"

شهادة للتاريخ يحصل عليها نادي النهضة

دخل نادي النهضة السعودي، موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعد أن تم منحها له مؤخرًا بسبب مرض التصلب المتعدد.

ما هي قصة دخول النهضة موسوعة جينيس؟

خلال شهر مايو الماضي، قام نادي النهضة بتنظيم فاعلية لتشكيل أكبر شعار للتصلب المتعدد من جمعية "أرفي"، وذلك على ملعب النادي في الدمام.

وشهدت الفاعلية تشكيل أكبر مظلة تحمل شعار مرض "التصلب المتعدد"، داخل أرضية ملعب النهضة بالدمام، في حضور وفدًا من الجمعية.

وقام المشاركين في هذه الفاعلية، برفع مظلات داخل أرضية ملعب النهضة، ليشكلوا شعار مرض التصلب المتعدد.

جمعية تُسلم شهادة موسوعة جينيس

وقامت الأستاذة ريما العتيبي المدير التنفيذي لجمعية "أرفي"، بتسليم شهادة موسوعة جينيس إلى الأستاذ طارق الحبيشي، رئيس نادي النهضة.

وكانت تلك الفاعلية قد أقيمت خلال شهر مايو الماضي، ليتم تسليم الشهادة بشكل رسمي منذ أيام قليلة إلى مجلس إدارة نادي النهضة.

يأتي ذلك ضمن إطار التوعية من مرض التصلب المتعدد، وذلك بمساعدة نادي النهضة الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي.