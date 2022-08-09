بسبب مراهنات مرتبطة بالمافيا .. التحقيق في حصول نجم آرسنال على بطاقة صفراء

الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في إنجلترا تقرر التحقيق في واقعة حصول لاعب وسط آرسنال على بطاقة صفراء.

يدرس المحققون في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في إنجلترا البطاقة الصفراء التي حصل عليها السويسري جرانيت جاكا لاعب خط وسط نادي آرسنال خلال مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت في ديسمبر 2021.

التحقيق يأتي بسبب الشك في مؤامرة إجرامية مزعومة تشمل المافيا الألبانية ولاعب كرة سابق أدين بالتلاعب في نتائج المباريات.

ماذا حدث؟

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت في يونيو الماضي يحقق في حصول جاكا على بطاقة صفراء غريبة لإضاعة الوقت في ديسمبر الماضي.

وبدأ تحقيق الاتحاد الإنجليزي من خلال أنماط الرهان المشبوهة التي ظهرت قرب نهاية فوز آرسنال على ليدز يونايتد بنتيجة 4-1 على ملعب "إيلاند رود".

وحينها تم وضع رهان بمبلغ يصل إلى 60 ألف يورو، على أن يحصل قائد آرسنال السابق على بطاقة صفراء في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.

جاكا حصل بالفعل على بطاقة صفراء في الدقيقة 86 أثناء تعمد تعطيل اللعب وهو يسدد ركلة حرة، على الرغم من حقيقة سيطرة آرسنال مطلقة على المباراة.

وتظهر لقطات الفيديو أن جاكا عطل اللعب لأكثر من 20 ثانية قبل أن يقرر الحكم أندريه مارينر إشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

ما الجديد في القضية؟

الصحيفة الإنجليزية أكدت أن محققي الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في إنجلترا قد اكتشفوا أدلة على مبالغ كبيرة يتم الرهان بها في صورة عملات مشفرة في الأسواق غير الخاضعة للتنظيم في البلاد.

وتدرس الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أيضًا مزاعم بأن لاعبًا سويديًا سابقًا قد جمع مبالغ ضخمة من خلال المراهنة على حصول جاكا على تلك البطاقة الصفراء.

المثير أن اللاعب السويدي السابق تم إيقافه خمس سنوات بسبب التلاعب في نتائج المباريات من قبل المحاكم السويدية في 2017،.

ما هو موقف جاكا؟

حتى الآن، وحسب المصدر نفسه، لا يوجد ما يشير إلى أن جاكا ارتكب مخالفة، ولا من الواضح من قد يكون متورطًا في أي مؤامرة.

فيما امتنع آرسنال والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على التعليق عن الأمر، حيث من المفهوم أنهم لم يتلقوا أي أنباء جديدة من فريق التحقيق.