بسبب محمد صلاح | ليستر سيتي يتهم جمهور ليفربول بالعنصرية

تعرف على أزمة ليستر سيتي مع جماهير ليفربول

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

اتهم نادي ليستر سيتي جماهير ليفربول بالعنصرية وقدموا بلاغًا رسميًا إلى قسم الشرطة بعد أحداث مباراة الثعالب ضد الريدز في الدوري الإنجليزي.

ليفربول خطف انتصارًا صعبًا في الدقائق الأخيرة على ليستر سيتي في لقاء شهد إصابة محمد صلاح.

وقال الثعالب في بيان رسمي إنّ حمزة تشودهاري تعرض لانتقادات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدخله على محمد صلاح والتسبب في إصابته.

وواصل: "العنصرية لا مكان له في كرة القدم أو المجتمع وسوف نتخذ كل الوسائل الفعالة لضمان عدم تكرار ذلك".

وأوضح البيان أنّ النادي قدّم بلاغًا في قسم الشرطة يحتوي على الأدلة الكافية لإدانة الجماهير التي انتقدت تشودهاري بطريقة عنصرية.

جدير بالذكر أنّ صلاح لن ينضم إلى بعثة المنتخب المصري خلال فترة التوقف الدولي.