بسبب مبابي.. فينيسيوس قد لا يجدد لريال مدريد

لن تكون مهمة تجديد ريال مدريد لعقد فينيسيوس جونيور بالفترة المقبلة سهلة، والسبب خلف ذلك هو التعاقد مع كيليان مبابي.

ويقترب مبابي من الوصول إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، ومعها سيتقاضى راتبًا خياليًا.

ووفقًا للأنباء من الصحف الإسبانية، فإن فينيسيوس قد "شلّ" المفاوضات مع إدارة ريال مدريد بعد علمه بالأمور المالية لصفقة مبابي.

الدولي الفرنسي سيتحصل سنويًا على 30 مليون يورو، بجانب مكافأة انتقال قد تصل إلى 60 مليون يورو.

أما فينيسيوس، فإن راتبه الحالي من الأقل في النادي، بـ3.2 مليون يورو سنويًا، والعرض المقدم من ريال مدريد فقط يصل إلى 10 ملايين يورو.

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اللاعب البرازيلي يؤمن بأنه من نجوم الصف الأول في العاصمة الإسبانية، لذلك يريد أن يجني المزيد من الأموال ولا يرضى بهذا الرقم مبدئيًا.

الأرقام كلها المقدمة من إدارة ريال مدريد حتى الآن لا تلقى قبول فينيسيوس أو تلبي طموحاته، رغم حقيقة أنه يريد الاستمرار مع النادي الملكي.

واعتبرت الصحف أن الأمور ليست بعيدة بين الطرفين للدرجة، ولكن هناك خطورة حقيقية من تغيير موقف فينيسيوس إن استمرت الأرقام المعروضة على غير رغبته.

باريس سان جيرمان قد يكون مهتمًا للغاية بالتعاقد مع النجم البالغ من العمر 20 عامًا، خاصةً أن عقده ينتهي في صيف 2024.