بسبب مبابي .. تأكيدات على انسحاب ريال مدريد من سباق هالاند!

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي ريال مدريد قد صرف النظر عن فكرة التعاقد مع اللاعب النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلًا عن "صنداي ستار" الإنجليزية، مؤكدين أن النادي الملكي لا يملك الوقت أو الموارد للتركيز على الصفقة حاليًا.

وأوضحت التقارير أن ريال مدريد يفضل التركيز على صفقة الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في الصيف القادم.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، أي أنه يستطيع التفاوض مع أي فريق والتوقيع له مجانًا في الصيف.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة "بيلد" أن النادي الإسباني يرصد 50 مليون يورو كراتب للنجم الفرنسي.

ولم يكن ريال مدريد الوحيد المهتم بالحصول على خدمات هالاند، حيث يسعى برشلونة وعدة أندية إنجليزية كتشيلسي ومانشستر يونايتد وسيتي الحصول على خدماته.

جدير بالذكر أن شرطًا جزائيًا سيتم تفعيله في بند هالاند هذا الصيف يسمح له بالرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند دون الرجوع لإدارة الفريق، مقابل تسديد مبلغ مالي قدرته تقارير عديدة بحوالي 75 مليون يورو.