بسبب ليفربول.. كروس يرفض الحديث عن تفوق الريدز بنهائي دوري الأبطال!

تصرف غريب من توني كروس بعد اللقاء

قطع متوسط ميدان ريال مدريد الألماني، توني كروس، حديثه مع قناة "ZDF" الألمانية بعد النهائي ضد ليفربول بسبب انزعاجه من الأسئلة المطروحة.

حيث انتصر النادي الملكي على الريدز واستطاع تحقيق البطولة القارية الأغلى، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبعد تلك المواجهة توجه أحد المراسلين من القناة لسؤال كروس حول تلك النتيجة الصعبة ضد الفريق الإنجليزي، لكن يبدو وأنه لم يوفق في صياغة ما أراد معرفته.

ماذا حدث؟

غضب الألماني توني كروس بسبب السؤال الذي وجه له بعد انتهاء مباراة فريقه ضد ليفربول، وعلى الرغم من حالة السعادة بالتتويج إلى أنه لم يستطع إخفاء غضبه.

حيث سأله المراسل عما إذا كان الفوز بالنهائي قد فاجأه بسبب التفوق الساحق لليفربول في بعض الأحيان.

وهو ما أغضب كروس الذي قال له: "كان لديك 90 دقيقة للتفكير في الأسئلة المعقولة".

وأضاف: " "الآن ستطرح علي بعض الأسئلة السيئة أيضًا؟".

وعندما أراد المراسل أن يسأل عن نفس الموضوع مرة أخرى، لوح كروس بيده في سخط وغادر.

ماذا عن تاريخ كروس مع الأبطال؟

بالنسبة لكروس، الذي كان على أرض الملعب لمدة 90 دقيقة كاملة وقدم أداءً قويًا، كان هذا هو الانتصار الخامس له في دوري أبطال أوروبا بشكل عام والرابع مع ريال مدريد.

جدير بالذكر أن هذه البطولة التي حققها ريال مدريد، هي رقم 14 في مسيرته الرياضية الحافلة بالألقاب، ليبتعد بذلك في صدارة ترتيب أبطال أوروبا بفارق الضعف عن ميلان أقرب منافسيه الذي حصل على الكأس 7 مرات.

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