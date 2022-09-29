بسبب لوائح "يويفا".. إسبانيا قد تكرر زيارة بلد لا تعترف بها!

لوائح "يويفا" لم تضع ثنائية إسبانيا وكوسوفو ضمن "المباريات المحظورة"

رغم أن إسبانيا يمكن أن تقع للمرة الثانية ضد كوسوفو في مجموعة من مجموعات التصفيات، لم يعترض "لا روخا" ومسؤولو الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إمكانية الوقوع مع كوسوفو لمرة ثانية.

إسبانيا خاضت مباراتيها ضد كوسوفو في تصفيات كأس العالم في مناسبتين ولم يحدث أي اعتراض بشأن عدم اعتراف إسبانيا كدولة بسيادة كوسوفو واستقلالها عن صربيا.

في وقت سابق من العام الماضي، كان قد أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن إسبانيا لم تعترف باستقلال كوسوفو الأحادي عن صربيا، ولكن حينما تعلقت الأمور بكرة القدم، لم يعترض مسؤولو الاتحاد الإسباني على الأمر.

سياسيًا هناك مجموعات يحظر "يويفا" أن يتم لعب مباريات بها، منها أرمينيا وأذربيجان، بيلاروسيا وأوكرانيا، كوسوفو والبوسنة والهرسك، وكوسوفو وصربيا، تلك هي المباريات التي لا يمكن إجراؤها وفقًا لقواعد "يويفا" المتعلقة بالسلامة الأمنية نظرًا لتوتر الأوضاع السياسية بين هذه الثنائيات.

وكان منتخب إسبانيا قد وصل إلى القرعة المؤهلة إلى يورو 2024 في التصنيف الأول بعد الوصول إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

بينما تقبع كوسوفو في التصنيف الرابع رغم أنها أبلت بلاء حسنًا في التصفيات التمهيدية من دوري الأمم، وهو ما قادها إلى المرحلة الحالية في تصفيات يورو 2024.