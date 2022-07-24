بسبب كين .. كونتي يرد على "غير المحترم" ناجلسمان

المدرب الإيطالي يرد بقوة على نظيره الألماني بسبب شائعات رحيل نجمه إلى صفوف البافاري

رد مدرب توتنهام أنطونيو كونتي بقوة على نظيره في بايرن ميونخ يوليان ناجلسمان عقب حديث الأخير بخصوص نجم سبيرز هاري كين وإمكانية انتقاله لألمانيا.

وخرج ناجلسمان في تصريحات بمؤتمره الصحفي الأخير قبل ودية مانشستر سيتي أبدى فيها إعجابه بكين، وقال إنه سيسجل الكثير من الأهدف إذا أتى للبوندسليجا. التفاصيل هنا.

كيف رد كونتي على ناجلسمان؟

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات بمؤتمره الصحفي الأخير: "سمعت التصريحات، وبالتأكيد أنا مدرب لا يتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى".

وأكمل: "لا أعرف لماذا (حديثه عن كين)، ولكن الموقف في توتنهام واضح للغاية، هاري جزء مهم من الخطة والمشروع الخاصة بالنادي".

وواصل الإيطالي: "فقط شائعات، ولكن أكرر، لا أحب الحديث عن لاعبي الغير، إذا أردت ضم أحدهم، أذهب وأتحدث مع النادي وليس الإعلام، أعتقد أن الأمر يفتقد للاحترام للفريق الآخر، هذا رأيي".

ما هو موقف هاري كين الحالي؟

ويملك النجم الإنجليزي عقداً مع سبيرز يمتد حتى 2024، وأكد رغبته في الاستمرار بقيادة هجوم الفريق.

ودارت الشائعات حول استهداف بايرن لكين في الصيف المقبل ليكون هو المعوض لرحيل روبرت ليفاندوفسكي، في ظل صعوبة صرف الفريق للأموال الصيف الحالي عقب ضم ساديو ماني وماتاياس دي ليخت وبقية النجوم الجدد بإجمالي يتعدى 150 مليون يورو.