بسبب كورونا .. مليون استرليني أرباح ميسي ورونالدو ونيمار من "انستجرام"

العالم كله يعاني وميسي ورونالدو ونيمار يجمعون الأموال

حقق ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، ونيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، أرباحًا مالية وصلت إلى مليون استرليني من انستجرام خلال فترة توقف كرة القدم بسبب جائحة كورونا.

كرة القدم توقفت من 12 مارس الماضي بعد انتشار وباء كورونا في أرجاء أوروبا وإصابة عدد من اللاعبين والعاملين في الأندية المختلفة.

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وخلال هذه الفترة، انتعشت مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للإدلاء بالتصريحات الصحفية بسبب التباعد الاجتماعي وجلوس اللاعبين في المنزل.

وبحسب دراسة أجراها موقع "Attain" فإن كريستيانو رونالدو ثم ميسي ونيمار أكثر المستفيدين من وباء كورونا، إذ حصل كل منهم على مليون استرليني من موقع "انستجرام" في الفترة من 12 مارس حتى 14 مايو.

الدراسة أكدت أنّ مكاسب كريستيانو رونالدو وصلت إلى 1.882.336 استرليني يليه ميسي بواقع 1.299.373 إسترليني، أما نيمار فحقق 1.192.211 استرليني.

الأسطورة الإنجليزية ونجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ديفيد بيكهام كان له نصيبًا من المكاسب أيضًا، إذ حقق 405.359 استرليني خلال هذه الفترة، يليه زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، بواقع 184.413 استرليني، وأخيرًا داني ألفيش، لاعب ساو باولو البرازيلي، محققًا 133.694 استرليني.

جدير بالذكر أنّ رونالدو أكثر رياضي في العالم تحقيقًا للأرباح من حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أصبح أول لاعب كرة قدم تكسر ثروته حاجز المليار يورو.