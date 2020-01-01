بسبب كورونا - تأجيل مباراتي الإمارات بالتصفيات الآسيوية لأجل غير مسمى

مباراتي الإمارات أمام ماليزيا وإندونيسيا تم تأجيلهما حتى إشعار آخر.

أكدت تقارير إعلامية إماراتية، على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر تأجيل مباراتي منتخب الإمارات، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 حتى إشعار آخر.

وأعلنت قناة "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية، عن قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراتي الإمارات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم حتى إشعار آخر.

منتخب الإمارات كان مرتبطًا بمواجهة ماليزيا ثم إندونيسيا يومي 26 و 31 مارس الجاري على التوالي، بالجولتين السادسة والسابعة، ضمن منافسات التصفيات.

المزيد من الفرق

حسام البدري يعلن قائمة المحترفين استعدادًا لمواجهتي توجو

ويقع المنتخب الإماراتي في المركز الرابع، ضمن ترتيب فرق المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، خلف فيتنام المتصدر برصيد 11 نقطة، وماليزي الوصيف بـ9 نقاط، ثم تايلاند الثالث بـ8 نقاط.

يأتي قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خوفًا من تفشي فيروس كورونا، المنتشر حاليًا في آسيا وباقي دول العالم.

وكان المنتخب الإماراتي مرتبطًا بمواجهة ودية أمام منتخب سنغافورة، يوم 21 مارس الجاري، حيث لم يتخذ الاتحاد الإماراتي أي قرار بشأن إقامتها حتى الآن.