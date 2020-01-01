بسبب كورونا .. الاتحاد الإنجليزي يتهم ديلي آلي بسوء السلوك

ولديه مهلة للرد على الاتهام

أعلن الاتحاد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، توجيه تهمة السلوك السيئ لنجم توتنهام ديلي آلي، لتهكمه على رجل صيني في مقطع عبر "سناب شات".

وأثار الدولي الإنجليزي عاصفة من الجدل، حين فاجأ الجميع بنشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله متوجسًا من مسافر صيني كان في الخلف بسبب مرض كورونا، الذي صدرته مدينة ووهان للعالم مع بداية العام الجديد.

ورغم اعتذاره عن المقطع –بعد تعرضه لعاصفة من الانتقادات-، إلا أن أعرق اتحاد كرة قدم في العالم، لم يلتفت للاعتذار، وذلك بتوجيه اتهام رسمي بانتهاك المادة (E3)، بخرق قواعد السلوك في مواقع التواصل الاجتماعي.

المزيد من الفرق

مانشستر يونايتد يُثير مخاوف ريال مدريد بالتجسس على أوديجارد

وجاء نص بيان الاتحاد الإنجليزي على النحو الأتي "اتهم ديلي آلي بسوء السلوك لقيامه بخرق قاعدة الاتحاد الإنجليزي E3، فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي".

وبعد استعراض ما تنص عليه المادة، ختم البيان بإعطاء اللاعب مهلة للرد على الاتهام حتى الموافق الخامس من مارس المقبل.

وحال أدين بالتهمة، سيواجه عقوبة تتراوح بين مباراة إلى ستة مباريات، كما حدث مع جناح مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا، بإيقافه مباراة واحدة، لتغريدة مسيئة عن زميله في الفريق بنجامين ميندي، أو الحصول على أقصى عقوبة.

الجدير بالذكر أنه قبل الموعد المحدد لرد ديلي آلي على الاتهام، سيخوض توتنهام مباراتين ضد ولفرهامبتون ونوريتش سيتي في البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي.