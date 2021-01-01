بسبب كورونا .. إسبانيا والبرتغال مرشحتان لاستضافة تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022

فيروس كورونا يواصل تأثيراته على كرة القدم

نشرت عدة تقارير صحفية إسبانية وعدة مصادر في أمريكا الجنوبية أن هناك دعوة لنقل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم إلى إسبانيا والبرتغال بسبب فيروس كورونا

وقرر الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم "الكونميبول" تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، البطولة التي ستقام في قطر.

جاء ذلك القرار بشكل رسمي تحديدًا في السادس من مارس الجاري، ليثير العديد من علامات الاستفهام حول الموعد القادم والذي سيحدد لإجراء التصفيات.

يحذر المحللون من أنه بعد الإلغاء المزدوج للمباريات هذا الشهر من قبل "الكونميبول"فإن أي تعطيل إضافي قد يعني أن الجدول الزمني قد لا يكتمل في الوقت المناسب لبطولة العام المقبل في قطر.

وكان من المفترض أن تقام التصفيات في مارس الجاري، ولكن القيود التي تفرضها ظروف العالم حاليًا وفيروس كورونا جعلت من العصب أن يتم ذلك.

مع عدم وجود نهاية قريبة متوقعة لتفشي الوباء في أمريكا الجنوبية، يُعتقد أن نقل العدد الكبير من المباريات المتبقية إلى أوروبا هو أفضل طريقة لضمان الانتهاء من كل شيء.

وفي ذلك الشأن، كشفت صحيفة آس الإسبانية أن كل من إسبانيا والبرتغال مرشح لاستضافة تصفيات أمريكا الجنوبية في حال تقرر نقلها إلى أوروبا بالفعل.

"برشلونة يفتقد سواريز كافتقاد ريال مدريد لرونالدو!"

ويفرض الاتحاد الأوروبي تلك القيود في ظل الإجراءات المشددة الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة لكن لا تنتقل السلالات الجديدة إلى القارة.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تحتل المركز الثاني في جدول ترتيب التصفيات برصيد 10 نقاط، بينما تتصدر البرازيل الترتيب بـ 12 نقطة بعد أربع جولات.