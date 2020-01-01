بسبب كراسة الشروط .. رد فعل قوي من النصر بشأن "محيط الرعب"

إدارة النصر تدرس اتخاذ قرارًا حاسمًا بشأن المنافسة على ملعب محيط الرعب.

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، تدرس اتخاذ قرارًا قويًا بشأن المنافسة على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، بعد الاعتراض على كراسة شروط استئجار الملعب.

وكان صفوان السويكت قد تحدث عن كراسة الشروط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أكد على أنها معيبة قانونية، مطالبًا بتعديلها من جانب إدارة جامعة الملك سعود.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن إدارة النصر تدرس الانسحاب من الاستثمار في ملعب جامعة الملك سعود، في حال عدم تعديل إدارة الجامعة الأخطاء القانونية.

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وأكدت الصحيفة على أن أبرز الأخطاء القانونية في كراسة الشروط، هو عدم وضوح المدد الزمنية للإيجار، حيث تم تحديد 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات، مما سيفتح مجالًا لإمكانية منح الملعب لمن اختار سنوات أكثر حتى لو كان عرضه أقل.

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اعتراض النصر أيضًا على شرط الاستثمار، حيث ستتمكن الجامعة من الحصول على وعود بإضافات أخرى، قد تغير مسار المناقصة، وهذا الشيء ليس به عدل لمن كان عرضه أعلى (من وجهة نظر إدارة النصر).

ومن ضمن الأمور التي اعترضت عليها إدارة النصر، هو عدم وضوح تكلفة الصيانة، حيث لا يعلم المتقدمون للمناقصة عنها وقيمتها شيئًا، وهو ما يجعل الأمور بعيدة عن الشفافية المطلوبة في المناقصات الحكومية المتعارف عليها.