بسبب كأس العالم 2022 .. قطر تعلق دخول الزوار و4 فئات مستثناة من القرار

أقل من شهرين متبقيين على انطلاق الحدث العالمي لأول مرة في الوطن العربي

بسبب استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، لن يكون مسموحًا للزوار بالدخول إليها بدايةً من الأول من نوفمبر المقبل، في ظل تحديد وزارة الداخلية لأربعة شروط لدخول البلاد.

مونديال 2022 سيقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 من ديسمبر المقبل، لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، والمرة الثانية في آسيا بعد نسخة عام 2002.

وسيقام الحدث العالمي بمشاركة 32 منتخبًا، لآخر مرة قبل زيادة المنتخبات لـ48 بداية من النسخة المقبلة في عام 2026.

ما هو قرار وزارة الداخلية القطرية؟

الداخلية القطرية أعلنت بشكل رسمي، تعليق دخول الزوار اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، في إطار تهيئتها للأجواء قبل انطلاق المونديال.

واستثنت الوزارة أربعة فئات من قرارها؛ هم حاملي بطاقة "هيّا"، المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية، حاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل، والحالات الإنسانية عن طريق المطار بناءً على الموافقات المسبقة.

ومن المقرر أن يستمر هذا الوضع حتى 22 من ديسمبر، على يبدأ دخول الزوار من جديد واستخراج التأشيرات بدايةً من يوم 23 من الشهر ذاته.

ما هي بطاقة "هيّا"؟

هي بطاقة تم استحداثها من قبل السلطات القطرية، ويتوجب على راغبي حضور مباريات المونديال حملها، سواء مشجعين محليين أو دوليين.

وتسمح هذه البطاقة لحاملها بالبقاء في قطر بعد انتهاء المونديال، وحتى 23 من يناير 2023.