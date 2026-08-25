بسبب كارثة كأس العالم وخطر طول فترة العلاج.. تشافي يشعر بالقلق على نجم برشلونة!

تشافي قلق للغاية بشأن فرينكي دي يونج، وفقًا لما ذكره الصحفي جوردي جراو في برنامج Gol a Gol. ولدى المدرب الجديد للمنتخب الوطني مصدرا قلق كبيران بشأن الوضع المحيط بلاعب وسط منتخب هولندا.

عيّن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تشافي مدربًا جديدًا لمنتخب هولندا الوطني قبل أسبوعين. ويعرف لاعب الوسط السابق دي يونج جيدًا منذ الفترة التي جمعتهما في برشلونة.

يتعافى دي يونج حاليًا من إصابة في الركبة تعرّض لها في نهاية الموسم الماضي. وقد شارك في كأس العالم رغم آلام شديدة وبفضل الحقن، وهو ما ربما زاد الوضع سوءًا.

يتركز أحد مصدري القلق على الإصابة نفسها. فهناك احتمال ألا تزول المشكلة من تلقاء نفسها، وأن يضطر دي يونج إلى الخضوع لجراحة. وعندها قد يستغرق تعافيه أشهرًا.

كما يشعر تشافي بالقلق بشأن وضع دي يونج في برشلونة. فالنادي غير راضٍ عن استمرار صانع الألعاب في اللعب رغم الإصابة خلال كأس العالم. ولهذا السبب سحب المدرب هانزي فليك منه شارة القيادة الآن أيضًا.

وحتى الآن، خاض دي يونج 70 مباراة دولية مع منتخب هولندا الوطني، سجل خلالها هدفين.