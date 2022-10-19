بسبب قضية حمد الله؟ مخالفات قانونية تُطيح بغرفة تحكيم المنازعات

تطورات جديدة في أزمة غرفة المنازعات

وافق مركز التحكيم الرياضي السعودي، على الاستقالة التي تقدم بها الدكتور يحيى الشريف؛ رئيس غرفة تحكيم المنازعات من منصبه.

ما هو سبب الموافقة على غرفة تحكيم المنازعات؟

أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية، على أن مركز التحكيم الرياضي وافق على استقالة الشريف، بسبب مخالفات قانونية حدثت في بعض قضايا المركز.

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ولم يتم الإعلان عن القضايا التي وقع فيها مركز التحكيم بمخالفات قانونية، ولكن بعض القانونيين أكدوا على أن الأمر يتعلق بقضية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ضد ناديه السابق النصر.

وبذلك قد يتم إعادة النظر في القضية التي وقع فيها مركز التحكيم الرياضي بأخطاء قانونية، لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة.

ما هو الخطأ الذي وقع فيه مركز التحكيم بقضية حمد الله؟

كشف القانوني أحمد الشيخي عن تفاصيل الخطأ الذي وقع فيه مركز التحكيم الرياضية في قضية حمد الله، حيث أكد على أن القرار منذ البداية كان خاطئًا.

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وقال الشيخي، خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18": "مركز التحكيم يبدو أنه تراجع عن التحكيم المعجل في القضية، هناك عدم توفيق في مركز التحكيم وهناك أخطاء إجرائية في القضية، ومؤكد أن هذا التراجع عن التحكيم المعجل هو لكونه من الأساس من البداية لم يكن صحيحًا".

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وأضاف: "وقتما كان التحكيم في القضية معجل، كان من المفترض أن تصدر القرارات بعد نهاية التحقيقات بعشرة أيام، لكن بعد إلغاء التحكيم المعجل المهلة أصبحت 30 يومًا، وفي كل الأحوال المركز تأخر كثيرًا في إصدار القرار سواء أكان التحكيم عاجلًا أو عاديًا، لأن هيئة التحكيم ليست مرتبطة بأي قضايا أخرى ولأن ملف القضية مكتمل أمامها، الجميع قدم أقواله سواء النصر أو الاتحاد أو اتحاد القدم، ولا يوجد أي شيء ناقص في ملف القضية". "اقرأ المزيد عن تفاصيل القضية"

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