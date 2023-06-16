بسبب فينيسيوس ومشاكله .. البرازيل تتشح بالأسود

البرازيل تدعم فينيسيوس بشكل غير مسبوق

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن منتخب البرازيل، سيرتدي القميص الأسود خلال الشوط الأول من مباراته القادمة من أجل دعم فينيسيوس جونيور ضد العنصرية.

البرازيل سيخوض لقاء ودي يوم غدًا السبت ضد غينيا في برشلونة، وسيدخل المنتخب البرازيلي ملعب كورنيلا إل برات مرتديًا الزي الأسود بالكامل، وذلك في إطار حملة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لمكافحة التمييز العنصري في الرياضة.

وقد نشأت هذه المبادرات وغيرها بعد الاستياء الدولي الذي تسببت فيه العبارات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في 21 مايو الماضي في ملعب ميستايا من جماهير فريق فالنسيا في مباراة ابلدوري الإسباني.

تمت إدانة الهجمات العنصرية ضد اللاعب البرازيلي والتي تكررت خلال الموسم في ملاعب إسبانيا، من قبل أعلى السلطات في البرازيل، حيث طلب رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا باتخاذ إجراءات لوضع حد لهذا الوضع.

وقال فينيسيوس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة المرتقبة: "كان من الضروري أن يكون هناك شخص يظل قويًا أريد أن أستمر من أجل الشباب وجميع الأشخاص الذين يعانون وليس لديهم الصوت الذي لدي، سأظل قويًا أكثر فأكثر من أجل أولئك الذين ليس لديهم فرصة للقتال".

الجدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي سيتردي الزي الأسود فقط خلال الشوط الأول من مباراة غينيا، وفي الشوط الثاني سيرتدي القميص الأصفر التقليدي، مع إشارات أيضًا ضد العنصرية.