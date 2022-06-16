بسبب طلباته .. فشل عودة أشرف بنشرقي للدوري السعودي!

بنشرقي لن يعود للدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية، على أن محاولة عودة النجم المغربي أشرف بنشرقي؛ جناح فريق نادي الزمالك الحالي، إلى الدوري السعودي لم تنجح بسبب طلباته المالية.

فشل انتقال بنشرقي للدوري السعودي

أكدت موقع "le360" المغربي، على أن نادي الاتفاق السعودي أغلق باب المفاوضات مع بنشرقي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب مطالباته المالية.

وأضاف الموقع أن نادي الاتفاق يعيش خلال الوقت الحالي أزمة مالية كبيرة، لن تمكنه من توفيق الشروط المادية للتعاقد مع أشرف بنشرقي، وبالتالي لن ينجح في العودة للدوري السعودي، بعد تجربته السابقة مع الهلال.

ودخل الاتفاق في مفاوضات مع أشرف بنشرقي، بناءً على طلب من الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني لنادي الاتفاق.

مفاوضات بنشرقي والأهلي

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن هناك مفاوضات بين الأهلي وبنشرقي من أجل التوقيع معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد بنشرقي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له خلال الفترة الحالية التوقيع لأي فريق آخر، في ظل مروره بالفترة الحرة.

ويحسم الجناح المغربي موقفه من العروض التي تلقاها، بجانب عرض الزمالك لتجديد عقده خلال الأيام القليلة القادمة.

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