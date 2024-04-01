بسبب شعار القوات النازية الخاصة .. منتخب ألمانيا يمنع هذا الرقم من قميصه!

أول إجراء من المنتخب الألماني عقب الهجوم على قميص الجديد...

تعرض القميص الجديد للمنتخب الألماني، إلى هجوم كبير بعدما أثار الجدل بسبب تشابه بعض الأجزاء والأرقام فيه من شعار القوات الخاصة النازية.

وأعلنت شركة "أديداس" المنتجة للقميص اليوم في بيان لها، أنه ستحجب الرقم 44 من القميص الجديد، ردًا على الانتقادات التي وصلت وشبهت الرقم بشعار النازية.

وقال المتحدث باسم الشركة، في تصريحات نقلتها وكالة "DPA": "يعمل في شركة أديداس أشخاص من أكثر من 100 دولة حول العالم، نحن نعارض وبقوة أي نشاط كراهية ومعاداة السامية والعنف بأي شكل من الأشكال".

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وأضاف: " سنمنع بيع قمصانًا مخصصة عبر متجرنا الإلكتروني".

DFB

ومن المنتظر أن يظهر منتخب الماكينات الألمانية، بهذا القميص في بطولة اليورو الصيف القادم، والتي يستضيفها على ملاعبه في الفترة من منتصف يونيو وحتى منتصف يوليو.

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني، سيشارك في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كل من اسكتلندا، المجر، وسويسرا، وستكون مباراته الأولى أمام اسكتلندا في افتتاح البطولة يوم 14 يونيو على ملعب أليانز أرينا.