شبح شاكيرا ما زال يُطارد بيكيه

عانى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة من صيحات الاستهجان في الكلاسيكو الودي الذي جمع بين البارسا وريال مدريد صباح اليوم الأحد.

وانتصرت كتيبة تشافي هيرنانديز على ريال مدريد بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023، حيث جاء هدف اللقاء الوحيد بأقدام الوافد الجديد رافينيا دياز.

وتعرض بيكيه للعديد من الازمات مؤخرًا سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، وبالأخص عقب انفصاله عن المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، بعد أن استمرت علاقتهما لمدة 12 عامًا.

جماهير الكلاسيكو تُلقى بصافرات الاستهجان ضد بيكيه

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بيكيه تلقى صافرات استهجان كثيرة من الجماهير في ملعب لاس فيجاس كلما لمس الكرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصافرات جاءت بسبب ميل الجماهير اللاتينية نحو المطربة الكولومبية شاكيرا، بعد انفصالها عن بيكيه مؤخرًا.

وعن صافرات وصيحات الاستهجان التي تعرض لها جيرارد بيكيه عندما لمس الكرة خلال المباراة، قال زميله جوردي ألبا: "حسنًا، لا نعلم السبب وراء هذه الصافرات، نعم سمعنا ذلك بالفعل، وكذلك أعتقد أن الأمر لا يشغله كثيرًا".