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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images
محمد سعيد
ترجمه

بسبب سهرة الحانة.. رد فعل قوي من مويس على جاك جريليش!

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تم استبعاد جاك جريليش من قائمة إيفرتون لمباراة اليوم للمباراة الثانية على التوالي، مع استمرار المدرب ديفيد مويس في اتخاذ موقف صارم تجاه معايير الانضباط في جوديسون بارك. وكان الدولي الإنجليزي غائبًا بشكل ملحوظ عن المجموعة التي سافرت لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء يوم الإثنين.

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تداعيات العقوبة التأديبية تتواصل على جريليش

اتخذ إيفرتون قرارًا مهمًا بترك جريليش في منزله خلال المواجهة الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد. فالجناح البالغ من العمر 31 عامًا، والذي ينتظم حاليًا في صفوف الفريق على سبيل الإعارة لموسم كامل للمرة الثانية قادمًا من مانشستر سيتي، وجد نفسه في قلب عاصفة تأديبية بعد تخلفه عن حضور حصة تدريبية مقررة يوم الإثنين الماضي. ويأتي هذا الاستبعاد الأخير عقب غيابه عن القائمة خلال فوز النادي في كأس كاراباو على الخصم ذاته الأسبوع الماضي، مما يوحي بأن إدارة النادي ليست مستعدة بعد لإعادة دمج صانع الألعاب المبدع ضمن صفوف الفريق الأول.

وفي حين عزا النادي في البداية غيابه إلى "المرض" خلال الخسارة بنتيجة 2-0 أمام آرسنال في 24 أكتوبر، تصاعد الموقف عندما تغيب عن التدريبات دون إذن بُعيد ذلك. وتشير التقارير إلى أن اللاعب الدولي الإنجليزي بقي في ميرسيسايد للتركيز على لياقته البدنية الفردية في مقر النادي بفينش فارم. وكان جريليش عنصرًا أساسيًا منتظمًا في التشكيلة قبل هذه الأحداث، إذ شارك في أربع مباريات متتالية كأساسي، لكنه يواجه الآن طريقًا غير واضح المعالم للعودة إلى القائمة فيما يعمل على رفع لياقته البدنية بعيدًا عن المجموعة الرئيسية.

مويس يدعم معايير النادي

عبّر مدرب إيفرتون صراحةً عن دعمه للإجراءات الداخلية المتخذة بحق اللاعب المعار البارز. وتحدث مويس عقب الفوز الأخير في الكأس موضحًا أن مبادئ النادي لن تُساوَم عليها لأجل أي فرد، بغض النظر عن مكانته أو موهبته. وقال مويس لصحيفة Daily Mail: "تعلمون على الأرجح أنني لن أدلي بأي تفاصيل، فهذا قرار يخص النادي وأنا أدعم هذا القرار. إنه أمر لا أرغب في الحديث عنه كثيرًا." ويبرز موقف المدرب الحازم رغبةً في الحفاظ على ثقافة المحاسبة داخل مجموعة يصفها بأنها محدودة العمق لكنها تتحلى بروح عمل عالية.

وأضاف الاسكتلندي: "الشيء الوحيد المتعلق بإيفرتون هو أن لدينا قيمًا جيدة جدًا تقف خلفه. جميع اللاعبين يلتزمون بهذه القيم ويتقبلونها، داخل الملعب وخارجه. ومن هذا المنطلق، أعتقد أن اللاعبين قدموا عملًا رائعًا." وأشار كذلك إلى أهمية التواضع داخل المعسكر، مؤكدًا أنهم لا يقبلون أي أعذار فيما يسعون لمواصلة المنافسة على النتائج رغم امتلاكهم قائمة صغيرة نسبيًا.

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تصاعد التدقيق خارج الملعب

تزامن توقيت غياب جريليش عن التدريبات مع تقارير تتعلق بأنشطته خلال فترة راحة أخيرة. فقد ظهرت معلومات تفيد بأن الجناح كان متورطًا في ليلتين من الاحتفال وتناول الكحول في لندن وويلمسلو. وبحسب التقارير، جرت هذه الخرجات الاجتماعية عقب حفل توزيع جوائز Pride of Britain، حيث شوهد في حانة كاريوكي ولاحقًا في حانة برفقة عدد من زملائه في الفريق وزملاء سابقين. ورغم أن هذه التقارير لم تُربط رسميًا باستبعاده من قبل النادي، إلا أنها أضافت بالتأكيد إلى حالة التدقيق المحيطة بسلوكه المهني خلال فترة الإعارة هذه.

ومنذ عودته إلى إيفرتون في الصيف، خاض جريليش سبع مباريات حتى الآن، لكن اندفاعه توقف تمامًا بفعل هذه السلسلة الأخيرة من الأحداث. ويمر إيفرتون حاليًا بفترة صعبة من الموسم، وفقدان عنصر إبداعي أساسي مثل جريليش يمثل ضربة لخياراته الهجومية.

بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.

بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.

ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.

رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.

حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).

تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.

نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:

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