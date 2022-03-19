بسبب زيارة لدبي .. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم ملاك النادي

قام جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد المعتزل بمهاجمة أفرام جليزر أحد ملاك الشياطين الحمر بسبب زيارته الأخيرة التي قام بها لدبي.

جاء هذا في تغريدة نشرها نيفيل عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، وأكد خلالها أن إدارة مانشستر يونايتد لا تفي بوعودها مع الجماهير.

وكان الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي قد نشر تغريدة بصورة جمعته مع جليزر قبل ساعات.

وكتب: "التقيت بأفرام جليزر رئيس مانشستر يونايتد اليوم وناقشنا سبل العمل سويًا من أجل تحسين المكانة العالية لنا كمدينة رياضية".

وأضاف: "كما ناقشنا أيضًا بطولة الكريكيت التي ستقام في يناير 2023 والتي سيشارك فيها مانشستر يونايتد وعدة فرق أخرى".

نيفيل كتب: "كان يجب على أفرام جليزر أن يقف في طريقه إلى دبي في مانشستر حتى يلتقي بالجماهير كما وعد، الفريق غادر دوري أبطال أوروبا وهو توجه إلى دبي من أجل نقاش حول الكريكيت".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد غادر دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في لقاء الإياب من دور الـ 16.