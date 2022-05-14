بسبب دوري أبطال أوروبا .. كأس الرابطة الإنجليزية مهدد بالإلغاء!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مستقبل كأس رابطة الأندية المحترفة مهدد مع التغييرات الجديدة التي ستحدث في دوري أبطال أوروبا.

حيث من المقرر أن تهيمن البطولات الأوروبية على قائمة مباريات منتصف الأسبوع قبل أعياد الميلاد اعتبارًا من عام 2024.

وهي الفترة التي تلعب فيها معظم مواجهات كأس الرابطة الإنجليزية، حيث عادةً ما تنتهي في شهر فبراير.

ما هي الأزمة؟

أوضح تقرير لصحيفة "دايلي ميل" أنه قد يتعرض مستقبل كأس الرابطة للتهديد نتيجة تأكيد التنسيق الجديد لدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع حيث ستضمن التغييرات سيطرة كرة القدم الأوروبية على تقويم منتصف الأسبوع من موسم 2024-25.

في حين أن مرحلة المجموعات ستزداد من ست إلى ثماني مباريات، وسيتم لعب هذه المواجهات على مدار 10 أسابيع، مع منح كل من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات أسبوعًا حصريًا من المباريات، مما يعني أن المنافسين الأوروبيين في إنجلترا قد لا يتمكنون من المشاركة في كأس الرابطة من الأساس.

حلول إنجليزية قد لا تكون كافية

يستكشف المسؤولون التنفيذيون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عددًا من الخيارات لإنقاذ منافستهم البالغة من العمر 62 عامًا، والتي تشمل السماح للأندية الكبرى بالمشاركة بفرق الرديف حتى مرحلة نصف النهائي.

حيث أنه بموجب شروط الاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز، والاتحاد الإنجليزي، ودوري كرة القدم عندما تم إعادة تسمية الدرجة الأولى في عام 1992، فإن جميع أنديتها ملزمة تعاقديًا بدخول كأس الرابطة في كل موسم، لذلك سيكونون خرقًا للعقد إذا فشلوا في المشاركة.

أزمات مالية متوقعة

غياب الفرق الست الكبرى من البطولة سيكون بمثابة ضربة قوية لمالية الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث تساهم المنافسة بحوالي 80 مليون جنيه استرليني سنويًا في صفقة التليفزيون الخاصة بهم مع "Sky Sports"، والتي تنتهي صلاحيتها عندما يبدأ دوري أبطال أوروبا في عام 2024.

حيث ستنهار قيمة عقد البث في حال عدم مشاركة الفرق الكبرى في كأس الرابطة، الأمر الذي سيزيد من مطالبهم بالتعويض.

جدير بالذكر أن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لن تتأثر بالشكل الجديد لدوري الأبطال لأن الأندية الكبيرة لن تشارك حتى يناير، لكن مع وجود التقويم تحت الضغط لن تكون هناك جولة لإعادة المباريات بعد مرحلة الدور الثالث.

اقرأ أيضًا..

جول إنسايدر | الموسيقى والكرة .. لماذا يختار النجوم شركة جاي زي؟!

متهم وفقاعة وهدف برشلونة.. أموال مهدرة لجوارديولا مع سيتي

أنشيلوتي: أتفق مع ما قاله صلاح لأنه الأفضل في العالم