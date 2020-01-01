بسبب حالته النفسية .. حملات دعم مكثفة للوكاكو عقب خسارة الدوري الأوروبي

روميلو لوكاكو نجم إنتر يتلقى الدعم من كل جانب عقب التسبب في خسارة فريقه لبطولة الدوري الأوروبي.

تلقى اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر الكثير من الدعم في الساعات الماضية من قبل جماهير الفريق الإيطالي.

جاء هذا بعد ساعات قليلة من خسارة نهائي الدوري الأوروبي أمام نظيرهم إشبيلية في سيناريو درامي صعب على جماهير إنتر.

وكان اللاعب قد دخل في حالة من الاكتئاب عقب أن تسبب بشكل مباشر في خسارة فريقه للمباراة النهائية بحسب تقارير صحفية عديدة.

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وسجل لوكاكو الهدف الثالث لصالح المنافس إشبيلية بالخطأ في مرماه بالدقائق الأخيرة من عمر المواجهة، وهو الذي تسبب بشكل مباشر في فوز النادي الأندلسي.

وأطلقت الجماهير حملتها لدعم لوكاكو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكان في مقدمتها موقع "تويتر"، الذي شهد وسمًا أصبح ضمن الأكثر تداولًا في الساعات الماضية.

واختارت جماهير الإنتر اسم "نحن نحبك يا لوكاكو" للوسم من أجل دعم المهاجم السابق لفريق مانشستر يونايتد وهداف فريقهم في الموسم المنقضي.

وكتب لوكاكو رسالة رد فيها على دعم الجماهير عبر حسابه الرسمي وكتب: "أريد أن أشكر الجميع على كل ما فعلتوه لي ولأسرتي، لقد نجحنا هذا العام في التطور كفريق سويًا، واللعب لهذا النادي يعد فخرًا بالنسبة لي".

وأضاف: "ما حدث في المباراة النهائية أغضبني كثيرًا، لكنني أريد أن أعود للقتال من جديد وأعلم أن التجربة ستجعلني أقوى، إنتر لم يمت وسنتعلم مما حدث".

وأنهى كلماته: "أقول للجماهير أنني سعيد بالدعم الذي قدموه طوال الموسم، وأن رسائلهم محل تقدير كبير بالنسبة لي، أحبكم، فليحيا إنتر".

جدير بالذكر أن لوكاكو كان قد تسبب في ركلة جزاء في بداية المباراة وسجل منها الهدف الأول لفريقه في المواجهة.