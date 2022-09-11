بسبب جنازة الملكة.. الدوري الإنجليزي مهدد بالمزيد من التأجيلات!

شبح التأجيل يعود من جديد

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية تأجيل بعض المواجهات من الجولة القادمة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد قرر تأجيل الجولة الحالية التي من المفترض أن تلعب البارحة واليوم "كعلامة على الاحترام" بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس.

وبحسب ما ورد من صحيفة "The Athletic" فإن أندية الدوري الإنجليزي تبحث عن حل للعب مباريات الجولة المقبلة دون تأجيل، لكن نسبة حدوث ذلك ليست كبيرة.

أوضح التقرير أن في الوقت الحالي، يُعتقد أن المباريات التي ستقام الأسبوع المقبل في العاصمة مهددة أيضًا بالحدوث بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، حيث من المقرر إعادة انتشار ضباط الشرطة نتيجة الجنازة الرسمية للملكة يوم الإثنين 19 سبتمبر.

ونظرًا لأنه من المرجح أن تستمر المباريات التي تلعب خارج العاصمة دون أن تتأثر، فقد تم تقديم اقتراح لعكس المباريات للفرق التي تتخذ من لندن مقراً لها، بحيث يلعبون خارج أرضهم بدلاً من ملاعبهم الخاصة.

ووفقًا لما ورد من صحيفة "The Athletic"، فإن احتمالية موافقة الأندية على هذا الاقتراح صغيرة للغاية.

وأضاف التقرير أنه مع القليل من الوقت لإيجاد حل آخر، أصبح من المرجح بشكل متزايد أن يتم تأجيل المباريات التي تقام في العاصمة بالأسبوع المقبل بينما تلعب بقية المواجهات.

وبالتالي، فإن مواجهة توتنهام مع ليستر سيتي، ومباراة برينتفورد ضد آرسنال، وزيارة ليفربول إلى ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي هي المباريات الأكثر عرضة للتأجيل في الأسبوع المقبل.

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مواجهة فريق نابولي ضد رينجرز التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء إلى الأربعاء، وذلك بسبب انتشار عناصر الشرطة وأحداث جنازة الملكة إليزابيث.

وقد تتسبب المزيد من التأجيلات في تراكم المباريات بشكل غير مسبوق في وقت ما من العام المقبل، بسبب تقويم الموسم الحالي مع تواجد بطولة كأس العالم قطر 2022 بالشتاء المقبل.