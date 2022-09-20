بسبب تهديدات جماهير يوفنتوس.. تكثيف الحراسة الأمنية على أليجري

المدرب الإيطالي لا يبدو قادرًا على تقديم المزيد

تلقى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس حماية أمنية إضافية في كل مساراته بالسيارات نظرًا لتصاعد التهديدات العنيفة التي يتلقاها في أعقاب البداية المترنحة ليوفنتوس في الموسم الحالي وآخر ملامحها الخسارة من الصاعد حديثًا مونزا.

لقد بدأ هذا عقب مباراة مونزا بالتحديد، المدرب الإيطالي سار في رفقة رجال الأمن نحو سيارته خارج الملعب عقب الهزيمة من مونزا، ظهر هذا في مقطع فيديو نشره تليفزيون "تي في ديللو سبورت".

أتى هذا بعد تنامي وسم "أليجري_آوت" الذي دعا للإطاحة بأليجري من تدريب يوفنتوس، عقب الهزيمة من مونزا بالتحديد، وتعامل الأمن الإيطالي مع هذا الأمر على محمل الجد.

الخسارة من مونزا أتت لتضاعف معاناة يوفنتوس منذ بداية الموسم سواء في الدوري الإيطالي الذي يحتل البيانكونيري فيه حاليًا المركز الثامن، أو بالهزيمة مرتين في مباراتين بدوري أبطال أوروبا أمام كل من بنفيكا وبي إس جي.

ولكن الهزيمة من مونزا مختلفة تمامًا، لقد حقق الفريق الوافد إلى السيريا آ، أول انتصار له في التاريخ بالدوري الإيطالي.

ويبدو أن أمل عودة فريق السيدة العجوز لسابق الأمجاد مع أليجري قد بدأ يتلاشى تمامًا، أيام المدرب الإيطالي الحاصل على الإسكوديتو مع يوفنتوس في 5 مناسبات سابقة يبدو أنها باتت معدودة.