بسبب تراكم الديون .. وضع نيمار على القائمة السوداء في إسبانيا

مشكلة جديدة يدخلها نيمار

وضعت سلطات الضرائب الإسبانية نجم باريس سان جيرمان نيمار على القائمة السوداء بسبب تراكم الديون والتي وصلت إلى أكثر من 34 مليون يورو.

واطلعت وكالة فرانس برس على وثيقة تحمل العديد من الأسماء المتورطة في تلك القصة خلال فترة تواجدها في إسبانيا وعلى رأس القائمة يأتي نيمار.

وفي 31 ديسمبر 2019 تم وضع نجم باريس سان جيرمان في القائمة من قبل الصحافة الإسبانية مقابل دين قدره حوالي 34 مليون ونصف المليون يورو في رقم ضخم.

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الأمر لم يكن مؤكدًا في البداية، ولكنه الآن بات حقيقيًا 100% وأصبح نيمار يتصدر القائمة السوداء بالنسبة لسلطات الضرائب الإسبانية.

واتهم العديد من نجوم كرة القدم بالتهرب الضريبي أثناء تواجدهم في الدوري الإسباني نظرًا للنظام الضريبي القاسي الذي تفرضه البلاد على أصحاب الدخول المرتفعة.

وضمن قائمة الاتهامات طوال السنين الماضية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وجوزيه مورينيو وتشابي ألونسو وراداميل فالكاو والعديد من الأسماء الرنانة.

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يذكر أن نجم باريس سان جيرمان الحالي نيمار قد لعب في صفوف برشلونة بين عامي 2013 و2017 قبل أن يرحل لنادي العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو.