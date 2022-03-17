بسبب تجاهله .. السومة يعبر عن غضبه تجاه لعبة "فيفا"

عبر السوري عمر السومة؛ مهاجم فريق النادي الأهلي عن غضبه، بسبب تجاهله من جانب القائمين على لعبة "فيفا 2022"، وعدم وضعه في التشكيل المثالي للأسبوع.

ماذا قدم عمر السومة الأسبوع الماضي؟

استطاع السومة أن يقود الأهلي لتحقيق الفوز على الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السومة سجل هدفين وصنع هدف في انتصار الأهلي بثلاثية على الطائي، ليصبح نجم المباراة الأول عن جدارة واستحقاق، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به.

كما تم وضع النجم السوري في التشكيل المثالي للأسبوع في الدوري السعودي للمحترفين، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به.

كيف غضب السومة تجاه لعبة فيفا؟

نشر الحساب الرسمي للعبة فيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التشكيل المثالي للأسبوع، والذي لم يشهد تواجد عمر السومة رغم تألقه الأسبوع الماضي.

السومة عبر عن غضبه من تجاهل اللعبة لما قدمه في مباراة فريقه الأخيرة، وذلك عن طريق الرد برموز تعبيرية تكشف عن عدم رضاه بسبب تجاهله.

العقيد كما يُلقبه جماهير الأهلي، فرض نفسه الأسبوع الماضي كواحد من أفضل اللاعبين إن لم يكن الأفضل في الأسبوع الماضي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

👎🏼👎🏼👎🏼👊🏼👊🏼👊🏼 — Omar Al Somah (@omaralsomah) March 16, 2022

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