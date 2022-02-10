بسبب تاريخه.. فالفيردي يعود إلى التدريب من بوابة الدوري الإنجليزي

قد يعود مدرب برشلونة الأسبق إرنستو فالفيردي مرة أخرى إلى العمل التدريبي، بعدما ربطت الصحف الإنجليزية اسمه بأحد أندية البريميرليج.

ومنذ أن أُقيل فالفيردي من تدريب برشلونة في يناير 2020 ولم يتول تدريب أي فريق جديد رغم نجاحه في تحقيق لقبين للدوري الإسباني بكامب نو.

صحيفة "تلجراف" أشارت إلى أن مسؤولي ليدز يونايتد يؤمنون بأن حقبة مارسيلو بيلسا في النادي قد انتهت، وحان وقت البحث عن بديل.

المدرب الأرجنتيني ينتهي عقده مع ليدز بنهاية هذا الموسم ولا توجد نية للتجديد، وقد يتم الإسراع بإقالته حال استمرار تراجع النتائج والمنافسة على الهبوط.

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ومن وحي تجربة فالفيردي مع أتلتيك بيلباو، عندما خلف مارسيلو بيلسا هناك وحقق نتائج مميزة، أتى التفكير في استقدام المدرب الباسكي.

لكن فالفيردي ليس المدرب الوحيد المرشح لهذا المنصب، فأيضًا مدرب لايبزيج المُقال جيسي مارش، يظهر في الصورة بقوة بسبب تجربته المميزة مع سالزبورج.

هذا إلى جانب اسم آخر وهو و كارلوس كوربيران، الذي يُدرب هادرسفيلد تاون وكان سابقًا أحد مساعدي بيلسا ويمتلك نفس أفكاره الفنية.

ليدز يونايتد حاليًا في المركز الخامس عشر من الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، والفارق بينه وبين مراكز الهبوط فقط 6 نقاط.