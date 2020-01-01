بسبب بوجبا .. مينو رايولا يدخل في حرب تصريحات مع "بيلد"

هل يرحل الفرنسي بنهاية الأمر عن مانشستر؟

دخل وكيل بول بوجبا مينو رايولا في حرب تصريحات مع صحفي بارز بجريدة "بيلد" الألمانية بسبب الحديث بخصوص رحيل الفرنسي عن مانشستر يونايتد.

رايولا خرج في حوار مع "توتوسبورت" قبل أيام وأعلن أن وقت اللاعب في يونايتد قد انتهى، ما رد عليه الفرنسي في رسالة عبر انستجرام مساء السبت.

وقالت "بيلد" عبر كريستيان فالك إن تصريحات رايولا تأتي بطلب شخصي من بوجبا للضغط على يونايتد حتى يرحل، وأن اللاعب هدد وكيله بقطع العلاقة بينهما إذا لم يجد له فريقاً جديداً.

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الوكيل الشهير خرج عبر حسابه على تويتر وغرد: "كل التهاني لصحيفة "بيلد" بطلة الأخبار الكاذبة، كالعادة لا تخيب الظن، من الرائع مشاهدة كيف تنتشر الأخبار الكاذبة".

فالك رد هو الآخر عبر حسابه على تويتر مستخدماً عبارته الشهيرة في سوق الانتقالات: "غير صحيح"، في إشارة إلى تغريدة رايولا.

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وتلقى بوجبا عديد الانتقادات في الفترة الماضية بسبب العروض التي يقدمها مع مانشستر يونايتد، وسط أنباء من "إكسبريس" عن عرض من يوفنتوس لاستعارته في يناير.

وينتهي عقد بوجبا مع يونايتد في يونيو من العام 2022 بعد تجديده من قبل النادي الإنجليزي الصيف الفائت.