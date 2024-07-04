بسبب ألوانه .. روما يسحب أزياء الموسم الجديد من الأسواق!

رد فعل قاسٍ على خطأ قاتل!

اتخذ دان فريدكن مالك ورئيس نادي روما قرارًا صارمًا تجاه ميشيل فاندل المسؤول عن التسويق والعلامة التجارية في النادي بعد الخطأ القاتل الذي وقع به وتسبب في ثورة جماهيرية كبيرة.

فاندل كان قد وافق على إنتاج شركة أديداس لطقم خاص بالموسم الجديد يتضمن اللون السماوي الخاص بالعدو اللدود لاتسيو، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا بين عشاق الجالوروسي.

ولم يكتف روما بإيقاف فاندل عن العمل، وبعض المصادر أشات إلى أنه أقيل من منصبه بالفعل، بل وصل الأمر إلى مطالبة الشركة الألمانية بسحب الطقم من الأسواق حفاظًا على تاريخ وقيم روما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قرار فريدكن يأتي ضمن سياسته المتبعة منذ استحوذ على النادي الإيطالي بالانحياز للجماهير ومناصرتهم دومًا، وقد أكد أن مثل هذا الخطأ القاتل الذي أثار استياء الجمهور لا يمكن أن يمر مرور الكرام.

يُشار إلى أن العلاقة بين روما ولاتسيو على جميع الأصعدة تُعد من الأسوأ في تاريخ كرة القدم، وغالبًا ما تشهد مباريات الفريقين مشادات عنيفة وحوادث شغب داخل وخارج أرض الملعب.