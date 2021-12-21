بسبب أمم إفريقيا .. إيتو يشن هجومًا ضاريًا على فيفا

فتح صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني النار على الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الضغوطات التي يمارسها "فيفا" لتأجيل البطولة.

قارة إفريقيا تعيش حالة من عدم الوضوح بشأن إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي من المقرر أن تنطلق في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022.

وبين شكوك التأجيل أو الالغاء، خرج إيتو متهمًا الاتحاد الدولي والأوروبي بازدواجية المعايير والتحيز إلى طلبات رابطة الأندية الأوروبية.

ماذا قال إيتو؟

بدأ صامويل إيتو حديثه عبر "كانال بلوس" الفرنسية، قائلًا: "لا أرى سببًا لعدم إقامة كأس أمم إفريقيا، لاتحاد الذي أمثله يدافع بكل طاقته عن إقامة هذه البطولة الإفريقية".

وأضاف: "عذر لإلغائها؟ ما هو؟ إذا كانت يورو 2020 قد أقيمت في قلب الجائحة بملاعب ممتلئة؟ لم يحدث أي شيء ولعبت البطولة في مدن أوروبية عديدة".

أوروبية عديدة".

ثم أتم: "لماذا لا تقام كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون؟ أعطوني سببًا مقنعًا واحدًا، وإلا فأنتم تقولون لنا إننا الطرف الأدنى ويجب أن نخضع كما يتم معاملتنا دائمًا. لنقل الأشياء بصورة واضحة".

ما الأمر الذي أثار غضب إيتو؟

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خرج في تصريحات وأكد أهمية كأس أمم إفريقيا، ولكنه يرى أن نقلها لتُلعب في شهر سبتمبر، سيحل مشاكل كثيرة للأندية الأوروبية.

وقال إنفانتينو خلال اجتماع مع أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم: "أمم إفريقيا تقام كل عامين، ونحن نفهم أهميتها، قبل أعوام قليلة لم يكن أحد يهتم بأن البطولة تُلعب في الشتاء ولكن الآن أصبح الأمر مشكلة لأن لاعبين أفارقة كثر يلعبون لأندية كبرى".

وأضاف السويسري: "تلك الأندية تخسر لاعبيها خلال فترة هامة من الموسم. إذا استطعنا تغيير المواعيد، والتأكد من لعب كأس الأمم الإفريقية خلال نافذة سبتمبر الدولية بدلا من يناير وفبراير، سنحل مشكلة كبيرة لدوريات كثيرة تضم لاعبين أفارقة".

الجدير بالذكر أنّ في خضم كل هذا، باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أعلن أمس الإثنين، أن كأس أمم إفريقيا 2021 ستبدأ يوم 9 يناير ولا مجال للتأجيل.

اقرأ أيضًا:

أمم إفريقيا تتحدى عنجهية أوروبا.. إيتو وموتسيبي يواجهان ازدواجية الغرب

ما لم تخبرك به الصحافة .. جوارديولا مدرب "دفاعي" بامتياز!