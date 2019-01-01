بسبب الكوكايين - إيقاف لاعب شبيبة القبائل 4 سنوات

عقوبة صارمة ضد لاعب شبيبة القبائل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قررت لجنة الانضباط، التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري، عقاب إلياس بن يوسف، لاعب فريق شبيبة القبائل الجزائري، بالإيقاف 4 سنوات.

جاء قرار لجنة الانضباط، بمنعه من المشاركة في أي منافسة أو ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 أعوام، وتغريمه ألفي دولار، بسبب ثبوت تعاطيه مادة الكوكايين.

وأشارت صحيفة "البلاد" الجزائرية إلى أن إلياس بن يوسف سقط في اختبار الكشف عن المنشطات خلال المباراة التي خسرها شبيبة القبائل أمام دفاع تاجنانت بهدفين لهدف.

اتحاد الكرة يقرر تعيين حكام مصريين لمباراة الزمالك والداخلية القادمة بناءً على طلب الزمالك ✔️ pic.twitter.com/2ivRp9RyN5 — جول مصر (@goaleg) May 10, 2019

شبيبة القبائل خسر من دفاع تاجنانت بهدفين مقبل هدف، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري الجزائري.

بن يوسف هو رابع لاعب جزائري يسقط في اختبار المنشطات، وتوقع ضده العقوبة، حيث سقط قبله "هشام شريف الوزاني (مولودية الجزائر)، وبلال نايلي (اتحاد الحراش)، ومحمد خير الدين (سريع المحمدية)".

تابع المزيد من أخبار الدوري المصري

وأصدر القضاء حكمًا ضد إلياس بن يوسف بالسجن شهرين مع إيقاف التنفيذ، في حق اللاعبن بن يوسف، بسبب تهمة تناول المخدرات.