"بسبب الفوضى وعدم الاستقرار .. يجب عدم فتح الانتقالات الشتوية"

هل هو القرار الأنسب؟

طالب الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، بضرورة عدم فتح باب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2022 بسبب الفوضى وعدم الاستقرار.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية 2021 ضغطًا جماهيريًا كبيرًا في جميع الأندية، من أجل إبرام تعاقدات قوية تفيد الفرق خلال جميع المنافسات.

"النصر غول الانتقالات .. وما قدمه بن فهد لن يتكرر"

وكتب الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها ضرورة إلغاء فترة الانتقالات الشتوية القادمة 2022.

وجاء نص تغريدة الصرامي كالآتي: "الميركاتو الصيفي أغلق الفاتح من سبتمبر (أيلول) الجاري، الخبر السار للأجهزة الفنية والإدارية التي سوف تتخلص من ضغط الجمهور والإعلام ومن مطالبهم التي لا تنتهي".

الناقد الرياضي واصل حديثه قائلًا: "ولأن الفوضى كانت طاغية وعدم الاستقرار كان العنوان، أتمنى إلغاء فتح باب الميركاتو الشتوي".

#الميركاتو_الصيفي #هات_إذنك

الميركاتو الصيفي"أغلق"ليلة الفاتح من سبتمبر"أيلول"الجاري

"خبر سار"للأجهزة الفنية و الإدارية التي سوف تتخلص من ضغط الجمهور و الإعلام و من مطالبهم التي لا تنتهي؟

و لأن الفوضى كانت طاغية و عدم الإستقرار كان العنون؟

أتمني إلغاء فتح باب الميركاتو الشتوي — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) September 1, 2021

ومارست الجماهير ضغطًا كبيرًا على إدارات الأندية، من أجل إبرام تدعيمات قوية للفرق، خاصة الفرق الخمسة الكبرى، التي تنافس بشكل دائم على جميع البطولات.

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